Информации о мобилизации войск России в Приднестровье нет – МИД Молдовы

У Молдовы на данный момент нет информации, которая подтверждает мобилизацию российских войск в Приднестровье.

Об этом сообщило в Twitter МИД Молдовы.

At this moment, there is no information to confirm the mobilisation of troops in the Transnistrian region.



The authorities will continue to monitor and exchange information with our partners in order to ensure the security of our citizens.