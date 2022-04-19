Информационный фронт в Европе: Албания блокирует российскую пропаганду, Венгрия смотрит украинское

К медийной инициативе Нацсовета Украины присоединяются страны Европы и общественный вещатель Японии

В Европе расширяется украинское вещание / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Европейские страны приобщаются к медийной инициативе Нацсовета Украины. По состоянию на сегодня призыв Национального совета об отключении российских пропагандистских каналов поддержали 30 европейских стран, в 10 из них началось вещание украинских каналов.

За последние 10 дней появились такие изменения на карте информационного сопротивления в Европе.

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В Албании приостановили трансляцию российских медиа на всех цифровых платформах. Кроме того, регуляторный орган АМА публично проинформировал медиа об этичных правилах и необходимой осторожности при использовании пророссийской информации. В сотрудничестве с регулятором по вопросам электронных телекоммуникаций и почтовых услуг Албании (АКЕР) они приняли меры для немедленного закрытия двух доменов или с названиями списков программ (RT – Russia Today английский RT – Russia Today UK; RT – Russia Today Германия; RT – Russia Today Франция;RT – испанская и Sputnik).

Два украинских канала "Украина 24" и "1+1 International" появились в кабельных сетях Венгрии, в частности, в сети провайдера "Telecom" в Будапеште.

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Расширилось украинское вещание в Чехии и Германии. В цифровом мультиплексе Multiplex 23 начали транслировать украинский канал "1+1". А крупные немецкие вещатели RTL.news и ntv.de начали транслировать новости на украинском языке. С понедельника по пятницу здесь выходит передача "Украина обновленная", которую ведет Каролина Ашион.

85 медийных организаций и вещателей мира – в Списке благодарности Нацсовета Украины

На 15 имен увеличился Список благодарности Национального Совета Украины за предыдущую неделю. В нем впервые появились медиаактеры из Венгрии и значительно расширился перечень медиасообществ из Чехии. Именно компаний и организаций из Чешской Республики пока в этом списке больше – 13 имен.

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Также много медиасообществ, которые развивают свои инициативы для помощи Украине, в Польше – 8.

Национальный совет искренне благодарит всех медиадрузей Украины за поддержку ее граждан и вещателей в сложное военное время и надеется, что сотрудничество и дружба будут становиться крепче и будут еще более плодотворны.

Среди новых примеров:

В Венгрии провайдер Telecom начал трансляцию в кабельных сетях телеканалов "Украина 24" и "1+1 International".

В Чехии компания Samsung запустила два приложения с телевизионным контентом для зрителей из Украины на своих смарт-телевизорах, предназначенных для чешского рынка.

Радиопередающий и телевизионный центр Литовской Республики передал государственному Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения 10 FM-радиопередатчиков и 9 цифровых телевизионных передатчиков для возобновления трансляции украинских вещателей.

Общественный вещатель Японии переходит на украинский!

В марте японский общественный вещатель NHK World запустил субтитрование своих выпусков новостей на украинском, а теперь сделал доступными новости на своем сайте на украинском языке – Национальный совет Украины внес NHK World в Список благодарности.

Украинский язык на сайте японских медийщиков можно выбрать на языковой панели. На сайте также есть баннер о поддержке Украины с контактами муниципальных консультационных центров для украинцев и размещено видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Японии, состоявшееся 23 марта этого года.