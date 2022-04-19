Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Информационный фронт в Европе: Албания блокирует российскую пропаганду, Венгрия смотрит украинское

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 14:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К медийной инициативе Нацсовета Украины присоединяются страны Европы и общественный вещатель Японии
В Европе расширяется украинское вещание
В Европе расширяется украинское вещание / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Европейские страны приобщаются к медийной инициативе Нацсовета Украины. По состоянию на сегодня призыв Национального совета об отключении российских пропагандистских каналов поддержали 30 европейских стран, в 10 из них началось вещание украинских каналов.

За последние 10 дней появились такие изменения на карте информационного сопротивления в Европе.

Реклама

В Албании приостановили трансляцию российских медиа на всех цифровых платформах. Кроме того, регуляторный орган АМА публично проинформировал медиа об этичных правилах и необходимой осторожности при использовании пророссийской информации. В сотрудничестве с регулятором по вопросам электронных телекоммуникаций и почтовых услуг Албании (АКЕР) они приняли меры для немедленного закрытия двух доменов или с названиями списков программ (RT – Russia Today английский RT – Russia Today UK; RT – Russia Today Германия; RT – Russia Today Франция;RT – испанская и Sputnik).

Два украинских канала "Украина 24" и "1+1 International" появились в кабельных сетях Венгрии, в частности, в сети провайдера "Telecom" в Будапеште.

Реклама

Расширилось украинское вещание в Чехии и Германии. В цифровом мультиплексе Multiplex 23 начали транслировать украинский канал "1+1". А крупные немецкие вещатели RTL.news и ntv.de начали транслировать новости на украинском языке. С понедельника по пятницу здесь выходит передача "Украина обновленная", которую ведет Каролина Ашион.

85 медийных организаций и вещателей мира – в Списке благодарности Нацсовета Украины

На 15 имен увеличился Список благодарности Национального Совета Украины за предыдущую неделю. В нем впервые появились медиаактеры из Венгрии и значительно расширился перечень медиасообществ из Чехии. Именно компаний и организаций из Чешской Республики пока в этом списке больше – 13 имен.

Реклама

Также много медиасообществ, которые развивают свои инициативы для помощи Украине, в Польше – 8.

Национальный совет искренне благодарит всех медиадрузей Украины за поддержку ее граждан и вещателей в сложное военное время и надеется, что сотрудничество и дружба будут становиться крепче и будут еще более плодотворны.

Среди новых примеров:

  • В Венгрии провайдер Telecom начал трансляцию в кабельных сетях телеканалов "Украина 24" и "1+1 International".
  • В Чехии компания Samsung запустила два приложения с телевизионным контентом для зрителей из Украины на своих смарт-телевизорах, предназначенных для чешского рынка.
  • Радиопередающий и телевизионный центр Литовской Республики передал государственному Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения 10 FM-радиопередатчиков и 9 цифровых телевизионных передатчиков для возобновления трансляции украинских вещателей.

Общественный вещатель Японии переходит на украинский!

В марте японский общественный вещатель NHK World запустил субтитрование своих выпусков новостей на украинском, а теперь сделал доступными новости на своем сайте на украинском языке – Национальный совет Украины внес NHK World в Список благодарности.

Украинский язык на сайте японских медийщиков можно выбрать на языковой панели. На сайте также есть баннер о поддержке Украины с контактами муниципальных консультационных центров для украинцев и размещено видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Японии, состоявшееся 23 марта этого года.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 19 апреля
1
Личный состав 20800
Личный состав
2
Самолеты 169
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артиллерия 386
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 132
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять