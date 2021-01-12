Українська
$ 28,2
34,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в Бейруте

12 января, 18:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На капитана и владельца судна, которое в Ливан доставило селитру, выдали "красную карточку"

Двое граждан России и один гражданин Португалии объявлены в международный розыск Интерпола из-за взрыва аммиачной селитры в порту ливанской столицы Бейрута в августе этого года.

Реклама

Об этом сообщает ливанское информагентство Daily Sabah.

Таким образом, Интерпол одобрил запрос ливанского судьи Гассана Хури, который в октябре прошлого года обратился с требованием выдать международный ордер на арест.

И хотя имена фигурантов не указываются, согласно местным СМИ речь идет о Борисе Прокошеве (бывшем капитане судна Rhosus, которое доставило удобрения), Игоре Гречушкине (российском предпринимателе и фактическом владельце судна) и Хорхе Мануэле Мирра Нето Морейре (торговце нитратом, осуществлявшей оценку селитры на бейрутском складе в 2014 году).

В тренде
Ученые выявили "укороченный" белок: это поможет разработать лекарства от COVID-19

В их отношении выдано три "красных карточки". Это значит, что, если их обнаружат на территории стран-участниц Международной организации уголовной полиции, их будут обязаны задержать и экстрадировать для дальнейшего суда.

Реклама

Напомним, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, что привело к гибели 192 человек, еще более 6,5 тысяч были ранены.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ливан взрыв интерпол международный розыск селитра взрыв в Бейруте
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)
В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны
"Ответ будет очень жестким": Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны
10 черных лебедей 2021 года
10 черных лебедей 2021 годаЭкономика
Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19
Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19Другие страны
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название Грузии
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять