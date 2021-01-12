Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в Бейруте

На капитана и владельца судна, которое в Ливан доставило селитру, выдали "красную карточку"

Двое граждан России и один гражданин Португалии объявлены в международный розыск Интерпола из-за взрыва аммиачной селитры в порту ливанской столицы Бейрута в августе этого года.

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Об этом сообщает ливанское информагентство Daily Sabah.

Таким образом, Интерпол одобрил запрос ливанского судьи Гассана Хури, который в октябре прошлого года обратился с требованием выдать международный ордер на арест.

И хотя имена фигурантов не указываются, согласно местным СМИ речь идет о Борисе Прокошеве (бывшем капитане судна Rhosus, которое доставило удобрения), Игоре Гречушкине (российском предпринимателе и фактическом владельце судна) и Хорхе Мануэле Мирра Нето Морейре (торговце нитратом, осуществлявшей оценку селитры на бейрутском складе в 2014 году).

В их отношении выдано три "красных карточки". Это значит, что, если их обнаружат на территории стран-участниц Международной организации уголовной полиции, их будут обязаны задержать и экстрадировать для дальнейшего суда.

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Напомним, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, что привело к гибели 192 человек, еще более 6,5 тысяч были ранены.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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