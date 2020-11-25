Иран может выделить 200 млн евро на компенсации за крушение украинского самолета

Правительство Ирана намерено заложить в государственный бюджет на 2021 год выделение около 200 миллионов евро на компенсации семьям погибших в катастрофе самолета украинской компании МАУ, сбитого иранскими военными под Тегераном.

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Об этом сообщает иранская служба "Радио Свобода".

Деньги планируют выделить из Фонда национального развития Ирана. Какую именно компенсацию получит каждый пострадавший пока неизвестно.

Ранее Иран взял на себя всю ответственность за сбитый в январе под Тегераном Boeing PS752 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

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Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, включая 11 граждан Украины, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы.

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Мы также сообщали, что Иран не дает украинской стороне допросить шестерых подозреваемых по делу о крушении самолета МАУ.

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