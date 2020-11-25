Українська
$ 28,37
33,68
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Иран может выделить 200 млн евро на компенсации за крушение украинского самолета

25 ноября, 21:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Деньги возьмут из Фонда национального развития

Правительство Ирана намерено заложить в государственный бюджет на 2021 год выделение около 200 миллионов евро на компенсации семьям погибших в катастрофе самолета украинской компании МАУ, сбитого иранскими военными под Тегераном.

Реклама

Об этом сообщает иранская служба "Радио Свобода".

Деньги планируют выделить из Фонда национального развития Ирана. Какую именно компенсацию получит каждый пострадавший пока неизвестно.

Ранее Иран взял на себя всю ответственность за сбитый в январе под Тегераном Boeing PS752 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

В тренде
Видео дня. Трамп помиловал индейку ко Дню благодарения

Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, включая 11 граждан Украины, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы.

Реклама

Мы также сообщали, что Иран не дает украинской стороне допросить шестерых подозреваемых по делу о крушении самолета МАУ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран крушение компенсации самолет МАУ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом
Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородомДругие страны
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаДругие страны
"Убийца и мучитель народа": Белорусская автокефальная церковь объявила анафему ЛукашенкоДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский район
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский районДругие страны
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять