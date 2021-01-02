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Иран предупредил Трампа о нападениях на американцев израильских агентов

2 января, 18:27

Ольга Литвин Ольга Литвин

МИД Ирана предостерег США о якобы поводе для войны

/ Фото: Getty Images

Израиль планирует устроить провокации, совершив нападения на американские войска в Ираке.

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Об этом утверждает в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Новые разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, ставя уходящего Трампа в тупик фальшивым поводом для войны", — написал он.

В преддверии годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани Тегеран усиливает военную активность, в том числе перебрасывая баллистические ракеты малой дальности в Ирак. Действующий президент США Дональд Трамп уже заявил, что возложит на Иран ответственность в случае убийства американцев.

Напомним, на рассвете 3 января 2020 года под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции.

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За этим последовала целая череда событий. 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам, на которых были дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали роковой ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за вражеский объект – крылатую ракету США.

На похоронах генерала Сулеймани погибли 56 человек:

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Израиль Ирак Иран США предупреждение
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