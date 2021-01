Иран предупредил Трампа о нападениях на американцев израильских агентов

Израиль планирует устроить провокации, совершив нападения на американские войска в Ираке.

Об этом утверждает в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americansputting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.



Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.