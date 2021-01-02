Иран предупредил Трампа о нападениях на американцев израильских агентов

МИД Ирана предостерег США о якобы поводе для войны

/ Фото: Getty Images

Израиль планирует устроить провокации, совершив нападения на американские войска в Ираке.

Реклама

Об этом утверждает в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americansputting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.



Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs. — Javad Zarif (@JZarif) January 2, 2021

"Новые разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, ставя уходящего Трампа в тупик фальшивым поводом для войны", — написал он.

В преддверии годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани Тегеран усиливает военную активность, в том числе перебрасывая баллистические ракеты малой дальности в Ирак. Действующий президент США Дональд Трамп уже заявил, что возложит на Иран ответственность в случае убийства американцев.

Напомним, на рассвете 3 января 2020 года под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции.

Реклама

За этим последовала целая череда событий. 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам, на которых были дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали роковой ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за вражеский объект – крылатую ракету США.

На похоронах генерала Сулеймани погибли 56 человек:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама