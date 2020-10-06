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Иран пригрозил Азербайджану и Армении перейти от предупреждений к действиям

6 октября, 17:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Тегеран отреагировал на снаряды, которые залетают на иранскую территорию

Иран предупредил Азербайджан и Армению о последствиях, если во время боев за Нагорный Карабах снаряды будут залетать на иранскую территорию.

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Об этом заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами, передает Tasnim News Agency.

По его словам, "если воюющие в Нагорном Карабахе стороны продолжат совершать подобные ошибки", Тегеран примет "более широкие меры", чем просто предупреждения.

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Ранее сообщалось, что несколько снарядов, выпущенных в ходе боев в Нагорном Карабахе, упали на территории Ирана. В результате был ранен ребенок.

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Напомним, Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана начали масштабное наступление в южной части фронта в Нагорном Карабахе.

Как известно, Турция заявила, что всецело поддерживает Азербайджан, Анкара готова поддержать Баку даже на поле боя.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Иран нагорный карабах
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