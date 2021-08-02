Иран пригрозил США, Великобритании и Израилю: почему

Таков ответ на обвинения Тегерана в нападении при помощи дронов на танкер Mercer Street

Танкер Mercer Street получил незначительные повреждения / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Представитель иранских властей предупредил о "решительной" реакции на любой шаг, угрожающий безопасности Ирана. Это стало ответом на обвинения Тегерана со стороны США, Великобритании и Израиля в причастности к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, когда погибли два члена экипажа.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Хотя Иран считает угрозы западных официальных лиц и сионистского режима пропагандистским жестом, любые действия, направленные против национальных интересов и безопасности Ирана, будут встречены решительным ответом", – передает агентство Nournews слова чиновника, близкого к Высшему совету нацбезопасности Ирана.

Иран отрицает свою причастность к нападению на танкер Mercer Street у берегов Омана в конце прошлой недели, в результате которого были убиты британец и румын.

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"И Вашингтон, и Лондон будут нести прямую ответственность за последствия", – заявил представитель Тегерана.

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В Вашингтоне заявили, что Иран с большой вероятностью стоит за атакой на танкер Mercer Street, управлявшийся израильской компанией. На основании анализа имеющихся разведданных американцы пришли к выводу, что по судну ударили начиненные взрывчаткой иранские беспилотники.

Напомним, 29 июля с воздуха был атакован нефтяной танкер MT Mercer Street у побережья Омана в Индийском океане. Судно принадлежит японской фирме, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная компания Zodiac Maritime. В результате атаки погибли – гражданин Румынии и подданный Великобритании.

В начале января в Персидском заливе Иран захватил нефтеналивной танкер Hankuk Chemi, который шел под флагами Южной Кореи в ОАЭ.