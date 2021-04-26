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Иран умышленно скрывал причину крушения самолета МАУ – появились новые доказательства

26 апреля, 13:08

Виталий Семченко Виталий Семченко

В распоряжение NYT попала запись разговора главы МИДа страны Джавада Зарифа и иранского журналиста Саида Лейлаза

Власти Ирана с самого начала знали причину катастрофы украинского самолета МАУ, однако первые дни намерено скрывали информацию.

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Об этом сообщает The New York Times.

В распоряжение издания попала запись разговора главы МИДа страны Джавада Зарифа и иранского журналиста Саида Лейлаза, во время которого министр несколько раз повторяет, что озвученная им информация не для публикации.

Дипломат говорит, что заявления в отношении катастрофы зависят исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции. По его словам, КСИР сразу знал о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух", хотя признал это только спустя три дня.

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Зариф также утверждает, что военное руководство страны требовало от него опубликовать твит о том, что информация об атаке ракетами якобы не соответствует действительности.

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"Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога", – добавил министр.

Напомним, что пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев в январе 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран катастрофа МАУ
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