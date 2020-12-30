Иран выплатит семьям жертв крушения самолета МАУ по 150 тысяч долларов

Правительство Ирана приняло решение выделить 150 тысяч долларов каждой семье жертв крушения самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого под Тегераном в январе 2020 года.
Об этом в среду, 30 декабря, сообщает иранское агентство IRNA.
По словам вице-президента по правовым вопросам, правительство выплатит деньги семьям погибших, как только будут предоставлены соответствующие отчеты и документы.
Как сообщается, Иран выплатит деньги семьям жертв авиакатастрофы, невзирая на расу и национальность, в соответствии с международными нормами. А поскольку трагический инцидент произошел 8 января, вице-президент предложил правительству выплатить выделенные деньги до первой годовщины крушения самолета МАУ.
Выплатой компенсаций займется Министерство дорог и городского развития Ирана, которое должно будет сотрудничать с соответствующими органами других государств.
Читайте также: Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Иран завершил расследование
Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа самолета МАУ, которые погибли 8 января 2020 года у Тегерана.
Также напомним, Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. Согласно документу, украинский лайнер был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Погибли 176 человек, в том числе 11 украинских граждан.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк