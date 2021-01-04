Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Иран захватил нефтеналивной танкер Южной Кореи: экипаж арестовали

4 января, 20:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Южная Корея попросила Иран освободить задержанный танкер

В Персидском заливе Иран захватил нефтеналивной танкер Hankuk Chemi, который шел под флагами Южной Кореи в ОАЭ.

Реклама

Как сообщает иранское агентство Tasnim, танкер следовал из саудовского порта Аль-Джубайль в Южную Корею.

По информации СМИ, поводом для захвата могло послужить то, что Южная Корея неоднократно нарушала законы о защите морской среды.

В этот раз судно было захвачено из-за загрязнения окружающей среды химическими веществами. Предварительно, судно перевозило 7200 тонн этанола. На данный момент экипаж арестован.

В тренде
Из-за карантина в пролив Босфор вернулись дельфины (видео)

В свою очередь Южная Корея попросила Иран освободить задержанный танкер и направила в регион свое судно.

Реклама

Напомним, что в сентябре возле берегов Шри-Ланки загорелся нефтяной танкер MT New Diamond. В результате возгорания погиб один член экипажа, еще двое получили ранения.

А в начале года возле турецкого побережья российский танкер Glard-2 столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран Корея ОАЭ танкер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)
В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны
WhatsApp исчезнет со смартфонов
WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавируса
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять