Українська
$ 28,43
34,94
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Иран захватил танкер Южной Кореи с 20 моряками: названа причина

5 января, 12:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сеул отправляет в Тегеран топ-дипломата для решения конфликта

Настоящей причиной захвата Вооруженными силами Ираном корейского нефтетанкера Hankuk Chemi в водах Персидского залива может быть замораживание 7 млрд долларов Сеулом в качестве санкций.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Накануне Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла Ирана Саида Бадамчи Шабестари и призвало его как можно скорее освободить судно и 20 человек экипажа. Подробности встречи не раскрываются, но журналистам дипломат заявил, что все корейские моряки находятся в безопасности.

Изначально иранские СМИ называли вероятной причиной инцидент нарушение закона о защите морской среды из-за того, что Hankuk Chemi перевозил более 7 тонн этанола.

Танкер Hankuk Chemi
Реклама

Танкер Hankuk Chemi / Фото: Reuters

В тренде
Из-за карантина в пролив Босфор вернулись дельфины (видео)

Но в компании-судовладельце Taikun Shipping сообщили, что до захвата судна Тегеран не предупреждал их о нарушении каких-либо законов. К тому же, в таком случае первыми к танкеру должны были подойти служащие береговой охраны, а не вооруженные солдаты.

Позже появилась информация о том, что таким образом Тегеран решил отомстить за замораживание Сеулом 7 млрд долларов в качестве координированных с США санкций.

До захвата судна замглавы МИД Южной Кореи Чой Джонг-кун должен был посетить Иран, чтобы обсудить требования Ирана о размораживании средств. Однако теперь было решено продлить его визит в Исламскую республику, а также отправить делегацию во главе с региональным директором МИД для двусторонних переговоров.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран корабль танкер захват Южная Корея
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)
В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны
WhatsApp исчезнет со смартфонов
WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавируса
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять