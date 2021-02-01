Иран запустил новейшую ракету-носитель: видео испытаний

Иранские военные провели запуск своей новой ракеты-носителя, впервые при этом использовав для этой цели твердое топливо.
Об этом сообщает IRNA.
Запуск ракеты "Зульджанах" проводился днем 1 февраля военными космической группировки Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской республики.
По словам представителя министерства Ахмада Хоссейни, ракета состоит из трех ступеней – две из них работают на твердотопливном двигателе и одна – на жидкотопливном.
Ракета способна доставить спутник массой до 220 кг на высоту до 500 км.
"После исследовательских испытаний и стабилизации технологии эта ракета будет готова к выводу действующих спутников на орбиту, а ее основные особенности заключаются в сокращении затрат и увеличении скорости достижения целей, что реально благодаря возможности запуска с мобильной платформы", – добавил Хоссейни.
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