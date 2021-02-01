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Иран запустил новейшую ракету-носитель: видео испытаний

1 февраля, 19:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ракета-спутник "Зульджанах" способна доставить спутник массой до 220 кг на высоту до 500 км

Иранские военные провели запуск своей новой ракеты-носителя, впервые при этом использовав для этой цели твердое топливо.

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Об этом сообщает IRNA.

Запуск ракеты "Зульджанах" проводился днем 1 февраля военными космической группировки Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской республики.

По словам представителя министерства Ахмада Хоссейни, ракета состоит из трех ступеней – две из них работают на твердотопливном двигателе и одна – на жидкотопливном.

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Ракета способна доставить спутник массой до 220 кг на высоту до 500 км.

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"После исследовательских испытаний и стабилизации технологии эта ракета будет готова к выводу действующих спутников на орбиту, а ее основные особенности заключаются в сокращении затрат и увеличении скорости достижения целей, что реально благодаря возможности запуска с мобильной платформы", – добавил Хоссейни.

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