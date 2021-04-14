Исчезнувшие в Москве белорусские оппозиционеры оказались в КГБ в Минске

В России накануне пропали сразу три критика Лукашенко, которые отдельно друг от друга приехали в Москву по делам

В Москве фактически похитили из гостиницы белорусского оппозиционера, адвоката Юрия Зенковича, который находился в России в деловой поездке. Позже его обнаружили в СИЗО КГБ Беларуси в Минске.

Реклама

Об этом со ссылкой на жену задержанного Елену Денисовец сообщило TUT.by.

"По словам менеджера, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они сказали: "Мы его забираем, он подозревается в терроризме", – рассказала женщина.

Она узнала, где находится ее муж только 13 апреля, хотя его увезли из гостиницы еще 11-го.

Подобным образом пропал в Москве еще один оппозиционер – политолог и бывший пресс-секретарь Александра Лукашенко Александр Федута. Его, как оказалось, схватили 12 апреля.

В тренде Доделывает за Трампом: Байден выведет войска США из Афганистана

Реклама

В последний раз его видели в российской столице, куда политолог приехал по работе, после чего он перестал выходить на связь.

Как сообщила "Белта", Федута, а также оппозиционный политик Григорий Костусев, были задержаным КГБ Беларуси в рамках расследования по "подозрению в совершении преступления".

Напомним, Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью в пределах Ровенской области в целях защиты нацбезопасности.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу могут переехать из Минска в Польшу, поскольку Беларусь под каблуком у России.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама