Исчезнувшие в Москве белорусские оппозиционеры оказались в КГБ в Минске

В Москве фактически похитили из гостиницы белорусского оппозиционера, адвоката Юрия Зенковича, который находился в России в деловой поездке. Позже его обнаружили в СИЗО КГБ Беларуси в Минске.
Об этом со ссылкой на жену задержанного Елену Денисовец сообщило TUT.by.
"По словам менеджера, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они сказали: "Мы его забираем, он подозревается в терроризме", – рассказала женщина.
Она узнала, где находится ее муж только 13 апреля, хотя его увезли из гостиницы еще 11-го.
Подобным образом пропал в Москве еще один оппозиционер – политолог и бывший пресс-секретарь Александра Лукашенко Александр Федута. Его, как оказалось, схватили 12 апреля.
В последний раз его видели в российской столице, куда политолог приехал по работе, после чего он перестал выходить на связь.
Как сообщила "Белта", Федута, а также оппозиционный политик Григорий Костусев, были задержаным КГБ Беларуси в рамках расследования по "подозрению в совершении преступления".
Напомним, Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью в пределах Ровенской области в целях защиты нацбезопасности.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу могут переехать из Минска в Польшу, поскольку Беларусь под каблуком у России.
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