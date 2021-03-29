Исламисты устроили кровавую резню в Мозамбике: пытаются помешать французам добывать газ

В Мозамбике исламисты захватили город Пальма – здесь ведут разработку крупного газового месторождения. Уже известно о десятках погибших и сотнях людей, которые попали в плен к террористам.

Что произошло?

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24 марта боевики, связанные с "Исламским государством", захватили контроль над северным мозамбикским городом Пальма. Недалеко от населенного пункта находится масштабное газовое месторождение, разработкой которого занимается французская нефтегазовая компания Total.

Вооруженные исламисты поджигали здания и выслеживали чиновников. Около 35 тыс. местных жителей скрылись в соседних поселках и лесах. Тех, кто не успел сбежать, взяли в плен или убили.

"В минувшую среду группа террористов проникла... в Пальму, они начали боевые действия, что привело к подлому убийству десятков беззащитных людей", – заявил официальный представитель Минобороны страны Омар Саранга.

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В городе также находились около 200 иностранных граждан, в основном это нефтяники из Франции. Сначала они скрывались в отеле Amarula, но позже попытались сбежать на 17 автомобилях. Однако исламисты устроили засаду и атаковали колонну – в итоге только семь машин доехали до безопасного места.

По данным СМИ, от 40 до 60 иностранцев числятся пропавшими без вести. По меньшей семь человек погибли.

Правительственные войска несколько раз пытались отбить Пальму у террористов, однако безуспешно.

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"Почти весь город был разрушен. Многие люди погибли", – заявил один из рабочих компании после эвакуации.

С чем связано нападение?

Атака боевиков произошла после того, как компания Total объявила о возобновлении работ по добыче газа в комплексе "Афунжи" стоимостью 23 млрд долларов.

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По подсчетам Standard Bank Group, энергетический гигант намерен инвестировать в проект около 120 млрд долларов. Это в восемь раз больше годового валового внутреннего продукта страны. Но теперь возможность осуществления самого значительного частного проекта в истории Африки оказалась под вопросом.

Террористы из группировки "Аш-Шабаб" хотят помешать планам властей Мозамбика, создав на территории страны исламское государство. На сегодняшний день от рук боевиков погибли более 2,6 тыс. человек. Еще около 570 тыс. жителей бежали из провинции в другие части страны.

Как сообщалось ранее, в Нигерии боевики группировки, связанной с "Исламским государством" (ИГИЛ) напали на военную базу и центр гуманитарной помощи ООН.

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