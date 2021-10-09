Исландия приостановила использование вакцины Moderna

В Исландии решили приостановить использование вакцины Moderna от коронавируса. В Управлении здравоохранения назвали причины.
Об этом сообщает The Guardian.
Что произошло
Отмечается, что одной из причин отказа от вакцины Moderna стало достаточное количество в стране вакцины Pfizer.
"Поскольку на территории достаточно вакцины Pfizer, главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", – говорится в заявлении.
Еще одной причиной отказа от Moderna называют возможный риск сердечного воспаления.
"Это решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", – говорится в сообщении.
Побочные эффекты
- Напомним, что ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что ведет проверку фактов нарушения работы почек у привитых Pfizer и Moderna.
- В начале августа в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Наши медики считают, что на тот момент женщина уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.
- В мае компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков – это подтвердило проведенное исследование.
- В июле в Украину привезли 2 000 040 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna.
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