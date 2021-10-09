Исландия приостановила использование вакцины Moderna

Еще одной причиной отказа от Moderna называют возможный риск сердечного воспаления

Главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии. Коллаж "Сегодня"

В Исландии решили приостановить использование вакцины Moderna от коронавируса. В Управлении здравоохранения назвали причины.

Об этом сообщает The Guardian.

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Что произошло

Отмечается, что одной из причин отказа от вакцины Moderna стало достаточное количество в стране вакцины Pfizer.

"Поскольку на территории достаточно вакцины Pfizer, главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", – говорится в заявлении.

Еще одной причиной отказа от Moderna называют возможный риск сердечного воспаления.

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"Это решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", – говорится в сообщении.

Побочные эффекты