Мир
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День независимости Украины - 2021 ⚡ Отставка Виталия Кличко 📽 Одесский кинофест ✈ Новые авиарейсы из Украины
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Испания не пустила российские военные корабли в свой порт

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
20 августа, 03:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Испанский МИД не разрешил заход суден России в Сеуту. Постоем россиян в этом порту давно недовольны как в Евросоюзе, так и НАТО
Российский "Алтай" не пустили в испанский порт Сеуту / коллаж "Сегодня"
Российский "Алтай" не пустили в испанский порт Сеуту / коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Испании отказало России в просьбе о заходе ее двух военных кораблей в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке.

Реклама

Об этом сообщило местное издание El Confidencial.

Отмечается, что запрос на трехдневный постой в порту для дозаправки и пополнения запасов продовольствия большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай", который должен был начаться 18 августа, поступил в еще в начале лета.

В ответ испанское внешнеполитическое ведомство затребовало информацию о маршруте и цели их плавания, но Россия так и не предоставила ее. Испания соответственно не дала ответа на российскую просьбу и, таким образом, суда не смогли зайти в Сеуту.

В ЕС и НАТО были недовольны кораблями РФ в Сеуте

В то же время, как сообщает DW, союзники Испании по НАТО и Евросоюзу не раз критиковали частые остановки судов ВМС России в Сеуте в последние годы. В частности, в Европарламенте считают, что испанское "гостеприимство" по отношению к россиянам не согласуется с санкциями ЕС, наложенными за аннексию Крыма.

Реклама

Неудовольствие из-за захода российских кораблей неоднократно высказывала и Великобритания, поскольку Сеута находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре и там не исключали, что россияне могут использовать стоянку для сбора информации об их базе.

Напомним, в июле Россия усилила свое военное присутствие в Черном море из-за масштабных военных учений Sea Breeze в Украине.

Мы также сообщали, что в апреле Россия перебросила в Черное море 15 кораблей из Каспийской флотилии якобы для проведения "учений".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Кейт Уинслет для LA Times
Избиение танцора Дорофеевой
Новые подробности о его состоянии
Быть в курсе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять