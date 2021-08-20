Испания не пустила российские военные корабли в свой порт

Испанский МИД не разрешил заход суден России в Сеуту. Постоем россиян в этом порту давно недовольны как в Евросоюзе, так и НАТО

Российский "Алтай" не пустили в испанский порт Сеуту / коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Испании отказало России в просьбе о заходе ее двух военных кораблей в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке.

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Об этом сообщило местное издание El Confidencial.

Отмечается, что запрос на трехдневный постой в порту для дозаправки и пополнения запасов продовольствия большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай", который должен был начаться 18 августа, поступил в еще в начале лета.

В ответ испанское внешнеполитическое ведомство затребовало информацию о маршруте и цели их плавания, но Россия так и не предоставила ее. Испания соответственно не дала ответа на российскую просьбу и, таким образом, суда не смогли зайти в Сеуту.

В ЕС и НАТО были недовольны кораблями РФ в Сеуте

В то же время, как сообщает DW, союзники Испании по НАТО и Евросоюзу не раз критиковали частые остановки судов ВМС России в Сеуте в последние годы. В частности, в Европарламенте считают, что испанское "гостеприимство" по отношению к россиянам не согласуется с санкциями ЕС, наложенными за аннексию Крыма.

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Неудовольствие из-за захода российских кораблей неоднократно высказывала и Великобритания, поскольку Сеута находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре и там не исключали, что россияне могут использовать стоянку для сбора информации об их базе.

Напомним, в июле Россия усилила свое военное присутствие в Черном море из-за масштабных военных учений Sea Breeze в Украине.

Мы также сообщали, что в апреле Россия перебросила в Черное море 15 кораблей из Каспийской флотилии якобы для проведения "учений".