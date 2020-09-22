Испания ужесточает карантин: в Мадрид введут военных

Карантин в Мадриде продлится около двух недель

Власти Испании приняли решение ужесточить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в десятках районов Мадрида и пригороде. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что для борьбы с распространением COVID-19 в городе привлекут военных, которые помогут полиции контролировать ситуацию на улицах и проводить дезинфекцию.

Пока запланировано, что карантин продлится около двух недель, в течение которых будут закрыты парки, а бары и рестораны вдвое сократят количество посетителей.

Для жителей Мадрида также вводят запрет на выезд за пределы своих районов, кроме поездок на работу, учебу или к врачу. Также запрещено собираться более шести человек.

Напомним, Израиль ввел трехнедельную общенациональную изоляцию с 18 сентября, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19 после второй волны новых случаев заболевания.

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А в Эстонии из-за распространения коронавируса решили запретить продажу алкоголя в ночное время.

Мы также рассказывали об ужесточении карантина в Словении.

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