Использовали минометы и пушки. Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

В Армении заявили, что сбили азербайджанский беспилотник на северо-восточной границе

Противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Азербайджан заявил, что войска Армении обстреливают азербайджанские позиции из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В Баку заявили, что в течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с разной интенсивностью.

Также в пресс-службе отметили, что азербайджанская армии вела боевые действия на определенных направлениях фронта. Так, вооруженным силам Армении были нанесены удары на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.

"Выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника", – сообщают в Баку.

Отмечается, что на некоторых направлениях войска Армении оставили свои позиции и отступили.

"Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушены несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты", – говорят в Азербайджане.

Как отмечается, боевые действия продолжаются на всей протяжности фронта.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что во всех направлениях линии фронта ведутся боевые действия.

"Оборонные ведомства успешно предотвращают нападения противника, держа под контролем оперативно-тактическую ситуацию", – заявила она.

Также она сообщила, что войска Армении сбили азербайджанский беспилотник на северо-восточной границе.

Ранее сообщалось, что Турция готова отправить войска в Азербайджан.

Также 23 октября Армения заявила, что Азербайджан задействовал в боях военную авиацию. Под ударом оказался город Мартакерт.

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