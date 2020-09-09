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Испытания оксфордской вакцины от коронавируса приостановили из-за побочного эффекта

9 сентября, 09:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Испытания препарата проходят на разных этапах в Великобритании, США, Бразилии, Южной Африке и Индии

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета, приостанавливает третью фазу испытаний вакцины против COVID-19 из-за опасений по поводу безопасности. Об этом говорится в заявлении компании, передает CNN.

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Как отмечается, компания приостановила глобальные испытания, в том числе на поздних стадиях, своей экспериментальной вакцины из-за необъяснимого заболевания участника исследования.

"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание", - говорится в заявлении компании.

Вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, широко рассматривается как один из наиболее перспективных препаратов в мире для борьбы с COVID-19.

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Испытания вакцины проходят на разных этапах в Великобритании, США, Бразилии, Южной Африке и Индии.

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Приостановка испытания повлияла на клинические испытания, проводимые другими производителями вакцин, которые ищут признаки аналогичных реакций.

Ранее создатели оксфордской вакцины от коронавируса, заявляли, что планируют поставить европейским потребителям первые 60 млн доз препарата до конца года.

В июне Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали первые контракты на закупку вакцины, разработанной в Оксфордском университете.

В конце августа Еврокомиссия заключила с AstraZeneca контракт на поставку 300 млн доз вакцин с возможностью поставки еще 100 млн.

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вакцина коронавирус COVID-19
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