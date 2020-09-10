Испытания оксфордской вакцины против коронавируса возобновят

Женщину-добровольца, у которой возникла негативная реакция, уже должны были выписать из больницы

Испытания оксфордской вакцины против коронавируса, которые были приостановлены из-за болезни одного из добровольцев, в скором времени возобновят, сообщает Mirror.

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Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca остановила испытание после того, как предположительно у британского добровольца проявились симптомы поперечного миелита, редкого воспалительного заболевания, поражающего спинной мозг.

Как сообщает веб-сайт индустрии здравоохранения Stat, женщину-добровольца, у которой возникла негативная реакция, уже должны были выписать из больницы.

В руководстве AstraZeneca приостановку испытаний назвали "временной паузой".

Как известно, оксфордская вакцина рассматривается, как один из наиболее перспективных препаратов в мире для борьбы с COVID-19.

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Испытания вакцины проходят на разных этапах в Великобритании, США, Бразилии, Южной Африке и Индии.

Приостановка испытания повлияла на клинические испытания, проводимые другими производителями вакцин, которые ищут признаки аналогичных реакций.

Ранее создатели оксфордской вакцины от коронавируса, заявляли, что планируют поставить европейским потребителям первые 60 млн доз препарата до конца года.

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