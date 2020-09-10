Українська
$ 27,83
32,77
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Испытания оксфордской вакцины против коронавируса возобновят

10 сентября, 10:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Женщину-добровольца, у которой возникла негативная реакция, уже должны были выписать из больницы

Испытания оксфордской вакцины против коронавируса, которые были приостановлены из-за болезни одного из добровольцев, в скором времени возобновят, сообщает Mirror.

Реклама

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca остановила испытание после того, как предположительно у британского добровольца проявились симптомы поперечного миелита, редкого воспалительного заболевания, поражающего спинной мозг.

Как сообщает веб-сайт индустрии здравоохранения Stat, женщину-добровольца, у которой возникла негативная реакция, уже должны были выписать из больницы.

В руководстве AstraZeneca приостановку испытаний назвали "временной паузой".

Как известно, оксфордская вакцина рассматривается, как один из наиболее перспективных препаратов в мире для борьбы с COVID-19.

В тренде
"Типа Академия МВД": в Беларуси взломали сайт милицейского вуза
Реклама

Читайте также: Трамп выбрал пять компаний, которые будут производить вакцину от коронавируса: озвучен список

Испытания вакцины проходят на разных этапах в Великобритании, США, Бразилии, Южной Африке и Индии.

Приостановка испытания повлияла на клинические испытания, проводимые другими производителями вакцин, которые ищут признаки аналогичных реакций.

Ранее создатели оксфордской вакцины от коронавируса, заявляли, что планируют поставить европейским потребителям первые 60 млн доз препарата до конца года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцина коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице ЛукашенкоПолитика
В Беларуси в одном из
В Беларуси в одном из "титушек" с дубинкой опознали высокопоставленного чиновника милицииДругие страны
"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото зданияFun
Журналиста Бутусова вызвали в Офис генпрокурора по делу о наемниках Вагнера
Журналиста Бутусова вызвали в Офис генпрокурора по делу о наемниках ВагнераПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять