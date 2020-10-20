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Историческое сближение: Израиль впервые подписал договор о безвизе с арабами

20 октября, 17:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Первой арабской страной, которая отменила визы для израильтян, стали Эмираты

Вслед за установлением дипломатических отношений Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о безвизовом режиме для въезда своих граждан.

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Как сообщает Haaretz, договор был подписан во время первого в истории визита эмиратской делегации в Тель-Авив.

На церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр финансов США Стивен Мнучин, а также министры по финансовым вопросам ОАЭ Обейд Хумайд Аль Тайер и его коллега, министр экономики Абдулла бин Тук Аль Мари.

Стоит отметить, что на данный момент Израиль нормализовал отношения лишь с четырьмя арабскими государствами – Египтом, Иорданией, Бахрейном и Эмиратами. Но необходимость для израильтян оформлять визы для въезда отменила лишь последняя страна.

Делегации подписали также и другие двусторонние соглашения – о сотрудничестве в областях авиации, инвестиций, а также науки и технологий. Помимо того, делегаты из ОАЭ передали письмо главы МИД Абдуллы бен Заида Аль Нахайяна с официальным запросом об открытии посольства в Израиле.

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Напомним, что в августе власти Израиля и Арабских Эмиратов заявили о полной нормализации взаимоотношений.

Спустя несколько дней между этими государствами впервые была установлена телефонная связь.

Последовать примеру Эмиратов остальным арабским странам мешает палестино-израильский конфликт. Больше о нем смотрите в видеосюжете:

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Израиль ОАЭ арабы Ближний Восток безвиз
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