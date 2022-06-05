Италия предупредила о новых войнах в Африке: при чем здесь Украина

Министр заявил о риске политической нестабильностью

Министр иностранных дел Италии заявил, что мировая хлебная война уже началась. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что "мировая хлебная война уже началась" из-за блокады Россией зерна в Украине. По его словам, блокада препятствует доступу к зерну многим "уязвимым" странам и означает "риск того, что новый конфликт вспыхнет в Африке".

Об этом написали The Business Tribune.

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Блокада зерна в Украине

"Глобальная хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Мы рискуем политической нестабильностью в Африке, распространением деятельности террористических организаций, переворотами. Это может привести к зерновому кризису, который мы переживаем", – сказал Ди Майо.

Как отмечает издание, до войны Украина была одним из ведущих мировых экспортеров зерна и сельскохозяйственных удобрений, а ее товары были необходимы для продовольственной безопасности таких регионов, как Ближний Восток и Северная Африка.

Ди Майо также заявил, что президент России Владимир Путин "должен как можно скорее заключить мирное соглашение, включая соглашение по зерну – например, соглашение о перемирии, которое позволит нам эвакуировать женщин, мирных жителей и детей".

"30 тысяч тонн зерна заблокированы в украинских портах российскими военными кораблями. Мы работаем для того, чтобы разблокировать экспорт пшеницы, потому что прямо сейчас рискуем разразиться новыми войнами в Африке", – сказал он.

Кроме этого, министр напомнил о проведении первой сессии-диалога со странами Средиземноморья по продовольственной безопасности:

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"Будем работать с Германией, Турцией, Францией и многими другими для достижения цели по разблокированию зерна".

Напомним, представитель МИД России Мария Захарова сделала очередное циничное заявление, высказавшись о поставках зерна, которое было украдено оккупантами РФ в Украине.

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