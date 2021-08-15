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Из Афганистана отменили все регулярные рейсы. Люди штурмуют самолеты для эвакуации (видео)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
15 августа, 23:46
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Беженцы в аэропорту Кабула, из которого отменили все рейсы, пытаются прорваться в самолеты для эвакуации иностранцев, чтобы покинуть страну
В аэропорту Кабула беженцы пытаются прорваться в самолеты / коллаж "Сегодня"
В аэропорту Кабула беженцы пытаются прорваться в самолеты / коллаж "Сегодня"

Из столицы Афганистана Кабула, которую заняли талибы, на данный момент отменены все регулярные авиарейсы, осуществляются только полеты военно-транспортных и зафрахтованных для эвакуации иностранных граждан пассажирских самолетов.

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Об этом со ссылкой на источник в НАТО, сообщает ТАСС.

"Коммерческие авиарейсы в аэропорту Кабула отменены. Аэропорт продолжает обслуживать только организованные военными рейсы для эвакуации персонала. Аэропорт контролируют военные альянса", – сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что аэропорт Кабула – это "последний крупный объект под контролем НАТО в Афганистане".

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Тем временем местные жители также прибывают в аэропорт и пытаются прорваться в самолеты, у которых выстроились огромные очереди, что создает панику.

Известно, что несколько сотен сотрудников посольства США в Кабуле уже покинули Афганистан. Пентагон также распорядился отправить дополнительно тысячу своих военных в Кабул для помощи в эвакуации.

Франция также направила в Объединенные Арабские Эмираты два самолета своих Вооруженных сил, которые откуда вылетят в Афганистан для эвакуации французских граждан и работавших на Париж афганцев.

Почему люди бегут из Афганистана

Напомним, из столицы Афганистана уже эвакуировали граждан Украины. Они вылетели рейсом UWJ8001 на Киев и должны прибыть ночью в аэропорт "Борисполь".

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