Из автозака – снова на митинг: как в Беларуси работают журналисты независимого сайта

В Беларуси лишили статуса СМИ известный интернет-портал TUT.by.

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Власти хотят запретить использование любой незарегистрированной символики. Под это, мол, подпадает и логотип интернет-издания.

TUT.by до сих пор являлось одним из известнейших белорусских сайтов. Благодаря, в частности, этому ресурсу весь мир увидел кадры белорусских протестов.

"Сегодня" эксклюзивно пообщались с главным редактором портала, который читает каждый второй белорус.

"Самая большая угроза, это если журналисты находятся "в поле", то они, не имея статуса журналиста, могут быть восприняты как участники акций. Их могут задержать, упаковать в автозак, отвезти в РУВД. Дальше – суд, сутки", – говорит главный редактор TUT.by Марина Золотова.

Путь из автозака снова на митинг прошли уже 12 коллег Марины. И общение с силовиками не отбило у журналистов желание работать.

"Одного из журналистов задерживали целых четыре раза. Последний раз это был админарест. Еще один фотокорреспондент получил 11 суток. Даже статус СМИ не является панацеей. Но при этом, конечно, официальный статус дает большую защищенность", – соглашается Марина Золотова.

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Не имея статуса СМИ, портал все равно будет работать, говорит главный редактор. Скорее всего, на акции протеста журналисты не будут ходить, а будут публиковать фото и видео, сделанные протестующими.

"Настроение, скорее, боевое. Такие вещи закаляют. Сплачивают. И речь идет не только о нашей редакции, а обо всем журналистском обществе. Имею ввиду независимые СМИ. Чувствуется поддержка, солидарность", – сознается главный редактор TUT.by.

Порталу TUT.by – 20 лет. Когда-то это было информационно-развлекательное издание. После начала протестов в Беларуси его начали читать еще больше. А видео ресурса разлетались по всему миру. Морально и финансово популярное издание, которое мгновенно потеряло статус СМИ, поддерживают их читатели.

"Можно видеть, как на последней акции протеста выходили люди с надписями "Руки прочь от TUT.by!" Я думаю, что вот это возмущение не схлынет. Потому что каждый день появляются какие-то поводы для того, чтоб это возмущение подогревалось", – считает Марина Золотова.

За свой статус независимого СМИ, которое может безопасно работать в Беларуси и в дальнейшем, TUT.by собирается судиться.

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