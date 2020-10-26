Из Франции депортировали семью за издевательство над дочерью

Семья сможет вернуться во Францию только через пять лет

Во Франции суд постановил депортировать боснийскую мусульманскую семью, которая избила 17-летнюю девушку и обрила ей голову за то, что она полюбила серба.

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Об этом сообщает Euronews.

Семью пострадавшей девушки отправили из Безансона в столицу Боснии и Герцеговины Сараево. Пока девушка не станет совершеннолетней, она будет под наблюдением социальных служб.

По словам адвоката обвиняемых, семья не будет обжаловать приговор, так считают его справедливым. Они смогут попытаться вернуться во Францию через пять лет.

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К слову, недавно управление пограничной полиции и полиции по делам иностранцев Словакии депортировало 23 нелегальных рабочих.

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По данным полиции, 17 рабочих из Сербии и шестеро из Украины были депортированы с предприятий, расположенных в Зволене, Голиче и в районе Нове Место-над-Вагом.

Также сообщалось, что в Польше двое молодых украинцев попались на нарушении карантина, им теперь грозит штраф и депортация за побег с места изоляции:

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