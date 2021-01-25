Из-под завалов достают людей: в Азербайджане взорвался газ в доме (видео)

В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме, в результате которого несколько человек оказались под завалами.
Об этом в своем Twitter сообщил заместитель директора департамента информации агентства общественного телевидения и радиовещания Азербайджана Исмаил Кабиев.
Инцидент произошел вечером 25 января в городе Хырдалан Абшеронского.
После взрыва в доме начался пожар, а ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.
"По предварительным данным, из-под завалов были спасены женщина средних лет и несовершеннолетняя. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы", – пишет Кабиев.
Предварительной причиной взрыва является утечка газа.
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