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Из-под завалов достают людей: в Азербайджане взорвался газ в доме (видео)

25 января, 17:59

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме, в результате которого несколько человек оказались под завалами.

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Об этом в своем Twitter сообщил заместитель директора департамента информации агентства общественного телевидения и радиовещания Азербайджана Исмаил Кабиев.

Инцидент произошел вечером 25 января в городе Хырдалан Абшеронского.

После взрыва в доме начался пожар, а ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.

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"По предварительным данным, из-под завалов были спасены женщина средних лет и несовершеннолетняя. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы", – пишет Кабиев.

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Предварительной причиной взрыва является утечка газа.

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