Из сектора Газа выпустили по Израилю еще 145 ракет – ранен ребенок

ХАМАС продолжает бомбить израильские города – под удары попали Ашкелон, Нетивот и Сдерот, ранены не менее шести человек

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Участники палестинской террористической группировки ХАМАС выпустили из сектора Газа два ракетных залпа по израильским городам, в результате чего были ранены не мене шести человек.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

Сперва палестинцы запустили 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот, а спустя несколько часов – еще 15 ракет в направлении Ашкелона и Ашдода.

В результате прямого попадания в жилой дом в Сдероте были ранены шестеро израильтян, в том числе шестилетний мальчик. Всего, по данным полиции, ударам подверглись три городских объекта.

Еще 14 ракетных ударов пришлось по городу Ашкелон – один из снарядов также угодил в жилое строение. Данные о пострадавших не приводятся.

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А в районе Шаар-ха-Негев ракета угодила в пустой детский сад.

Непосредственно перед ракетным залпом ВВС Израиля уничтожили в городе Газа высотное здание "Аш-Шурук". Перед авиаударом жителей призвали покинуть здание. Сообщает о гибели не менее троих палестинцев.

Это уже третье высотное здание, уничтоженное в нынешнем раунде эскалации между Израилем и Палестиной.

Предполагается, что десятиэтажный "Аш-Шурук" стал целью из-за того, что в подобных зданиях размещаются различные командиры террористических палестинских группировок.

Тем временем, как передает телеканал Al Arabiya, Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС и прекращения огня до завершения масштабной операции.

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За все время последней волны обострения, которая началась 11 мая, палестинские террористы выпустили из Газы около 1200 ракет. Не менее 200 из них ракет упали на территорию Газы.

В Армии обороны Израиля утверждают, что перехватили 85-90% снарядов, которые летели в населенные районы.

За последние сутки в результате обмена ударами погибли пятеро израильтян и не менее полусотни палестинцев.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем