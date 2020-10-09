Из-за беспорядков в Бишкеке супермаркеты перестали продавать вечером алкоголь

Из-за беспорядков в столице Кыргызстана Бишкеке супермаркеты решили не продавать алкоголь вечером.
Об этом сообщает 24.kg.
По информации "дружинников", решение о приостановлении работы алкогольных отделов приняла сеть гипермаркетов "Фрунзе". Теперь купить там алкоголь можно только до 18:00.
Для обеспечения безопасности в Бишкеке в ночное время народные дружины призывают и остальные магазины тоже последовать их примеру.
К слову, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков из-за протестов, которые возникли в стране после объявления результатов выборов, заявил о готовности уйти в отставку.
Напомним, протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов 5 октября. 11 из 16 участвовавших в них партий отказались признавать результаты голосования, и на следующий день ЦИК признала выборы недействительными.
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