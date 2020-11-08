Из-за COVID-19 Португалия вводит комендантский час

Уровень заболеваемости в стране достиг самого высокого ежедневного показателя с начала пандемии

Фото publico.pt

С начала предстоящей недели в Португалии введут комендантский час. К таким мерам прибегают власти страны, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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Количество случаев заражения достигла рекордного уровня. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антонио Коста, сообщает издание Publico.

Ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 5:00 в 121 из 308 муниципалитетов страны, включая Лиссабон и Порту, где проживает около 70% населения Португалии.

Здесь будет также запрещено покидать свои дома с 13:00 и до 5:00 в следующие выходные.

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Премьер-министр сообщил, что рестораны продолжат работать "на вынос". А вот торговые точки будут закрыты в это время.

В тренде Грузия вводит комендантский час из-за коронавируса

В субботу, 7 ноября, уровень заболеваемости достиг 6 640 случаев, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

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В Португалии с 4 ноября ужесточили карантин. Жителям предлагают оставаться дома и по возможности работать удаленно.

Напомним, Португалия выразила готовность принять на лечение украинских военных, получивших ранения в ходе боевых действий на Донбассе.

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