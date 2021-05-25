Из-за карантина в Индии пара поженилась в самолете (фото, видео)

Для празднования свадьбы над небом пара арендовала самолет, теперь ведется расследование

Пара из Тамил Наду поженилась в самолете во время карантина из-за коронавируса, фото: REUTERS

Пара из Индии (штат Тамилнад) устроила масштабную свадьбу со 160 гостями в самолете, который летел из Мадурая в Тотукуди.

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Об этом сообщает India Today.

Для празднования свадьбы над небом пара арендовала самолет, который изначально предназначался для свадебного путешествия. Однако как позже стало известно, молодожены решили арендовать судно именно для празднования свадьбы.

Из-за коронавируса в Индии пара решила отпраздновать свадьбу в самолете. Фото: REUTERS

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Так пара нарушила карантинные ограничения, которые ввели в штате Тамилнаде, позвав на свадьбу более 50 гостей. Об инциденте узнало и авиационное управление Индии, которое начало расследование.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India#lockdown@TV9Telugu#weddingrestrictionspic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

Ранее мы писали, что невеста из отдаленной деревни на севере Индии получила положительный тест на коронавирус за несколько часов до свадьбы, но решила не отменять торжество.

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