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Из-за карантина в Индии пара поженилась в самолете (фото, видео)

25 мая, 12:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для празднования свадьбы над небом пара арендовала самолет, теперь ведется расследование

Пара из Тамил Наду поженилась в самолете во время карантина из-за коронавируса, фото: REUTERS

Пара из Тамил Наду поженилась в самолете во время карантина из-за коронавируса, фото: REUTERS

Пара из Индии (штат Тамилнад) устроила масштабную свадьбу со 160 гостями в самолете, который летел из Мадурая в Тотукуди.

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Об этом сообщает India Today.

Для празднования свадьбы над небом пара арендовала самолет, который изначально предназначался для свадебного путешествия. Однако как позже стало известно, молодожены решили арендовать судно именно для празднования свадьбы.

Из-за коронавируса в Индии пара решила отпраздновать свадьбу в самолете. Фото: REUTERS

Из-за коронавируса в Индии пара решила отпраздновать свадьбу в самолете. Фото: REUTERS

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Так пара нарушила карантинные ограничения, которые ввели в штате Тамилнаде, позвав на свадьбу более 50 гостей. Об инциденте узнало и авиационное управление Индии, которое начало расследование.

Ранее мы писали, что невеста из отдаленной деревни на севере Индии получила положительный тест на коронавирус за несколько часов до свадьбы, но решила не отменять торжество.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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