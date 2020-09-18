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Из-за коронавируса Израиль снова ввел локдаун: больше 10 человек не собираться

18 сентября, 19:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Израильтянам разрешат ходить на работу только возле дома

За несколько часов до празднования еврейского Нового года – Рош ха-Шана – в Израиле был введен второй локдаун, который продлится три недели, сообщает Deutsche Welle.

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Локдаун предусматривает закрытие школ, торговых центров, большинства магазинов, кроме супермаркетов и аптек. Кафе и рестораны будут работать только в режиме "на вынос". Также жителям Израиля запрещается отходить больше, чем на 500 метров от своих домов, отмечает агентство AFP.

Лишь в исключительных случаях можно удаляться от дома на расстояние более километра, например, уходя на работу, или, чтобы принять участие в демонстрации, пишет агентство dpa. Кроме того, в одном помещении разрешается собираться максимально десяти людям.

Сайт "Сегодня" сообщал: по данным министерства финансов Израиля, изоляция обойдется экономике почти в 2 млрд долларов.

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Также сообщалось, что в марте жителям Израиля также запретили выходить из дома без крайней необходимости.

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Напомним, израильское правительство обратилось к Украине с просьбой строго относиться к паломникам и соблюдению ими карантинных мер безопасности, поскольку в Израиле тоже боятся вспышек инфекции после их возвращения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Израиль карантин коронавирус локдаун
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