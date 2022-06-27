Из-за России страны НАТО наращивают силы быстрого реагирования в несколько раз

Столтенберг продолжает озвучивать повестку дня будущего саммита

НАТО придется реагировать на неадекватную Россию / Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает рассказывать о повестке дня саммита своей организации, который пройдет в Мадриде (Испания) 29-30 июня. Нынче стало известно, что Североатлантический альянс готов в восемь раз увеличить численность сил быстрого реагирования (до 300 тысяч) и определит Россию как главную угрозу.

Об этом Йенс Столтенберг сообщил во время брифинга, передает Associated Press.

Реклама

Заявление

НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования почти в восемь раз до 300 000 военнослужащих в ответ на "эпоху стратегического соперничества", заявил Столтенберг. Силы реагирования НАТО в настоящее время насчитывают около 40 000 солдат, которые могут быстро развернуться в случае необходимости.

"В сочетании с другими мерами, такими как развертывание сил для защиты конкретных союзников, этот шаг является частью крупнейшей реформы коллективной обороны и сдерживания со времен холодной войны", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг также сказал, что ожидает, что союзники ясно дадут понять, что считают Россию "наиболее серьезной и прямой угрозой нашей безопасности".

Реклама

Украина

Столтенберг также заверил, что союзники готовы оказать дополнительную военную поддержку Украине, а члены НАТО намерены принять "усиленный комплексный пакет помощи", включая поставки систем защищенной связи и защиты от беспилотников.

Ранее в преддверии саммита глава НАТО говорил, что эта война должна закончиться за столом переговоров, за которым Украина должна находиться с сильными позициями. А обеспечить эти позиции берутся страны-члены НАТО.

Другие вопросы