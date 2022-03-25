Из-за санкций США Лукашенко больше не может летать на своих самолетах

Жесткие международные санкции, которые начали вводиться против России и Беларуси всего месяц назад, привели к тому, что самопровозглашенному белорусскому президенту Александру Лукашенко не на чем летать. Президентский авиапарк остался без запчастей, что делает опасным эксплуатацию самолетов.
Об этом сообщило агентство Avianews.com.
Что известно
Запрет на доставку в Беларусь запчастей для любой авиационной техники был введен властями США 2 марта. Россия получила такие санкции 24 февраля – в день вторжения ее армии в Украину.
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С этого момента для поставки запасных частей к самолетам фирмы Boeing и других производителей с долей американских комплектующих 25% необходимо получить особую лицензию. В условиях жесткой санкционной политики сделать это фактически невозможно.
Как пишет агентство, данные ограничения серьезно повлияют на флот единственной белорусской авиакомпании с регулярными рейсами — "Белавиа". Семь из 12 ее самолетов — это Boeing 737. Еще пять — бразильские Embraer, которые имеют значительную долю американских деталей.
В авиапарке Лукашенко только американские лайнеры — Boeing 737-800 и Boeing 767.
Санкции
- Еще Беларусь лишилась постоянного притока евро. 9 марта Евросоюз ввел санкции против Национального банка Республики Беларусь и запретил предоставлять ему банкноты евро.
- Между официальным Киевом и Минском идет дипломатическая война. МИД Украины лишил большую часть белорусских дипломатов аккредитации в нашей стране. Вместе с семьями они должны покинуть Украину.
- Даже Япония отказалась поставлять в Беларусь и Россию почти 300 наименований товаров и технологий. Главный вектор санкций коснулся оборонной и нефтедобывающей промышленности.