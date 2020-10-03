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"Избили милиционеры": в Беларуси умер мужчина, которого привезли с переломами ребер и черепа из изолятора

3 октября, 18:41

Мария Журенко Мария Журенко

Мужчина умер после очередной операции

В Беларуси умер 41-летний Денис Кузнецов, который был доставлен в больницу с численными травмами.

Как заявляет издание, 29 сентября из изолятора на Окрестина в больницу привезли 41-летнего Дениса Кузнецова. Медики диагностировали у него переломы костей черепа, открытую ЧМП третьей степени, гематомы, переломы ребер, ушиб легкого. Кузнецова без сознания отправили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ.

Об это сообщает Белсат.

Сегодня, 3 октября, стало известно, что мужчина умер – об этом журналистам рассказала его жена.

"Вчера ему сделали третью операцию. Держался на аппарате, в тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов не давали", – сказала она.

В издании утверждают, что о том, как мужчина оказался на Окрестина, его родные не знают, говорят, что он пошел на работу и не вернулся домой.

"Обычно муж на несколько дней выезжает по работе. Мы знали, что его не будет. Но даже представить не могли, что такое с ним может быть. Нам просто позвонили из больницы. Мы не знаем, как и кто его избил. Нам в больнице сказали, что врачам он успел рассказать, что его избили милиционеры", – сказала жена Дениса Кузнецова.

Напомним, в Беларуси продолжатся протесты. 3 октября на улицы Минска вышли сотни женщин на Цеветочный марш.

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