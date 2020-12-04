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Изменились правила для въезда на Кипр

4 декабря, 19:10

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Новые правила вступят с 1 марта следующего года

Правительство Кипра приняло решение разрешить туристам, которые вакцинировались от коронавируса, въезжать на территорию страны без негативного ПЦР-теста.

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Об этом сообщает Сyprus Mail.

Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года.

"Ожидается, что измененный план действий еще больше усилит интерес авиакомпаний к осуществлению дополнительных рейсов на Кипр, улучшит связь и увеличит пассажиропоток", - заявил министр транспорта Янис Карусос.

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Также мы писали о том, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Греция продлила карантин еще на неделю – до 14 декабря.

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Недавно сообщалось, что правительство Италии для борьбы с распространением коронавируса приняло решение ввести жесткие ограничительные меры на время праздников.

Напомним, американская компания Moderna 1 декабря подала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 для использования в срочном порядке в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Кипр карантин туристы коронавирус COVID-19
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