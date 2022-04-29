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Израиль и Болгария рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Приднестровье

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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29 апреля, 01:57
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Также страны советуют не ездить в непризнанное Приднестровье в ближайшее время
Людей просят уехать из непризнанного Приднестровья/Фото: коллаж: "Сегодня"
Людей просят уехать из непризнанного Приднестровья/Фото: коллаж: "Сегодня"

Израиль просит своих граждан немедленно покинуть территорию Приднестровского региона Молдовы. Это связано с недавними взрывами и обстрелами в так называемой "ПМР".

Об этом говорится в заявлении израильского дипломата и представителя МИД Йоэля Лиона.

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"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены, гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее", — говорится в публикации Лиона в Twitter.

Кроме того, МИД Израиля рекомендует гражданам страны, которые планируют путешествие в непризнанное Приднестровье в ближайшее время, отменить такую поездку до улучшения обстановки в этом регионе Молдовы.

С аналогичным призывом выступило также и МИД Болгарии. Ведомство повысило уровень риска путешествий в Молдову.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и покинуть страну имеющимися сейчас средствами", — отметили в МИД Болгарии.

В непризнанном Приднестровье объявили военные сборы и усиливают армию

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика усиливает свою армию. В письме "министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы".

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Отмечается, что цель сборов – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента Приднестровской Молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

"Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное обеспечение неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней", – говорится в сообщении разведки.

Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

Письмо датировано 21 апреля, то есть оно появилось до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР".

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