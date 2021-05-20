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Израиль и ХАМАС готовы прекратить огонь – СМИ

20 мая, 20:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Палестинская группировка согласилась на прекращение огня, которое вступит в силу в пятницу утром, только если к нему присоединится Израиль

Результаты ударов Израиля по сектору Газа. Источник: .me/new_militarycolumnist

Результаты ударов Израиля по сектору Газа. Источник: .me/new_militarycolumnist

Израильское правительство официально информировало египетского посредника о переговорах о прекращении огня с ХАМАС и намерении прекратить военную операцию в секторе Газа, что обсудят на заседании Кабмина в четверг.

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Об этом со ссылкой на источники сообщила катарская телекомпания Al Jazeera, передает Haaretz.

Конкретные сроки введения режима прекращения огня Израилем пока неизвестны, это должны обсудить на сегодняшнем заседании.

В то же время источники в ХАМАС сообщили ливанской газете Al Akhbar, что палестинская группировка согласилась на прекращение огня, которое вступит в силу в пятницу утром, но только если оно не будет односторонним и к нему присоединится Израиль.

Причем высокопоставленный представитель ХАМАС утверждает, что якобы именно давление США заставило Израиль согласиться прекратить боевые действия.

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Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, чтоСША ожидают деэскалации на пути к прекращению огня в районе сектора Газа.

Ашкенази в свою очередь якобы сказал Блинкену, что у Израиля есть несколько военных целей в Газе, поэтому им нужно больше времени для завершения операции.

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