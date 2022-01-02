Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами (фото, видео)

В секторе Газа снова "жарко" – сразу после Нового года боевики устроили Израилю опасный "салют"

Израильские удары по объектам ХАМАС. Коллаж "Сегодня"

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС выпустили ракеты по Израилю, а израильская армия нанесла удар в ответ. Об этом сообщили Силы обороны Израиля.

"Из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, поскольку ракеты приземлились в море у побережья центральной части Израиля", – говорится в сообщении.

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Reuters пишет, что боевики не сразу взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы. А местная полиция сообщила, что в результате атак погибших и пострадавших нет.

Ответный удар Израиля по ХАМАС

Израильская армия в ответ на атаку боевиков нанесла удары по террористическим объектам в секторе Газа: по постам безопасности ХАМАС и ракетной площадке.

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Конфликт Израиля и Палестины