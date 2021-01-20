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Израиль изменил правила въезда в страну из-за COVID-19

20 января, 03:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Усиленный режим изоляции продлили до конца января

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, которая возникла из-за пандемии коронавируса, власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны.

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Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Теперь всех пассажиров международных авиакомпаний обяжут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс в страну.

Кроме того, усиленный режим изоляции, который сейчас действует в стране, продлили до конца января.

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Согласно последним данным, в Израиле зафиксировали более 558 тысяч случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, умерли более 4 тысяч человек. В то же время побороли болезнь более 473 тысяч человек.

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Также мы писали о том, что в Израиле после введения вакцины Pfizer от коронавируса у 13 человек произошел лицевой паралич.

Ранее мы сообщали, что некоторые страны фиксируют летальные случаи после вакцинации от COVID-19. Известно, что в большинстве из них это были пожилые люди, которые имели тяжелые заболевания, или медики, и всем им вкололи вакцину Pfizer/BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Израиль вакцина коронавирус
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