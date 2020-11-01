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Израиль начал испытания вакцины от коронавируса на людях

1 ноября, 14:36

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Препарат уже ввели двум добровольцам

В воскресенье, 1 ноября, Израиль начал испытания на добровольцах своей вакцины от COVID-19.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Первая инъекция была сделана в больнице "Шиба" в городе Рамат-Гане 26-летнему волонтеру Сегеву Арелю. Также препарат ввели 34-летнему Анару Отоланги в медицинском центре "Адасе эйн-Керем" в Иерусалиме. В течение следующих 24 часов добровольцы останутся под наблюдением врачей.

Первоначально в исследовании примут участие 80 добровольцев, а в декабре их число будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30 тысяч добровольцев запланирован на апрель/май.

"Мы на последнем этапе", – сказал Шмуэль Шапира, генеральный директор Израильского института биологических исследований.

Институт, находящийся под надзором Министерства обороны, начал испытания вакцины BriLife на животных в марте и неделю назад объявил, что получил одобрение регулирующих органов для перехода на следующий этап.

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В то же время Германия планирует начать вакцинацию против коронавируса до конца года.

Напомним, бразильский институт заявляет, что китайская вакцина Sinovac оказалась безопасной. Сейчас она находится на поздней стадии испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

А Европейский Союз рассчитывает, что серьезные поставки вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в страны Европы начнутся в апреле 2021 года.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Израиль врачи исследование вакцина коронавирус COVID-19
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