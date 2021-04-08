Израиль обновил правила въезда для украинцев: пошаговая инструкция для туриста

Теперь нужно будет заранее подать заявку на въезд

В Израиле начали действовать обновленные правила для въезда граждан из стран с повышенным риском заболеваемости коронавирусом, также и для украинцев.

Реклама

Об этом говорится на сайте посольства Украины в Израиле.

Что теперь нужно будет сделать украинцам для того, чтобы посетить Израиль?

Подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение или же в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции. За 72 часа до путешествия получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. По прибытию в Израиль сделать дополнительный ПЦР-тест. Иметь при себе медицинский страховой полис, который покрывает расходы в случае заболевания COVID-19.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса границы ЕС закрыты почти для всего мира. Но открыты для украинских работников: сварщиков, токарей и людей, которые помогут собрать урожай.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как живут люди в Канаде, Израиле и Нидерландах и как выглядят их города во время пандемии.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама