Израиль обстрелял Ливан в ответ на запуск четырех ракет (видео)

По предварительным данным, зафиксированы четыре запуска ракет из Южного Ливана

Израильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракету. Фото: REUTERS/Baz Ratner

В Израиле заявили, что по северу страны в районе Хайфы из Ливана было выпущено четыре ракеты. Израиль открыл ответный огонь по позициям Ливана.

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Об этом пишет Тimes of Israel.

По данным Армии обороны Израиля, одна ракета была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол", одна упала в открытом поле и две упали в Средиземном море у побережья Израиля.

О жертвах в результате ракетного обстрела информации нет. По данным службы скорой помощи Magen David Adom, два человека получили легкие ранения, когда бежали к бомбоубежищам.

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Жители этого района сообщали, что слышали звуки взрывов в воздухе, что, вероятно, указывает на перехват системой противоракетной обороны "Железный купол".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке заявил, что мировое сообщество должно "преподать урок" Израилю из-за атак на Палестину.

Кроме того, израильский политик, востоковед Ксения Светлова ответила на шесть сложных вопросов об израильско-палестинском конфликте.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем