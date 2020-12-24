Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещено

Израиль, где недавно официально зарегистрировали первые случаи "британского" штамма коронавируса, первым в мире объявил третий локдаун из-за пандемии COVID-19 – жесткий карантин начнется в ближайшее воскресенье.

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Об этом сообщает Jerusalem Post.

Члены правительства проголосовали за ужесточение карантина, начиная с 17:00 27 декабря, поддержав таким образом предложение Министерства здравоохранения. Локдаун продлится до тех пор, пока ежесуточный прирост заболеваемости не сократится до 1000 случаев в день (сейчас это около 4000), но не менее двух недель.

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"Все понимают, что эту изоляцию нужно вводить быстро", – сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Новые меры предполагают запрет на отдаление более 1 километра от дома (кроме сопровождения детей в школу или с целью вакцинации), посещение родственников или друзей. Зато разрешено заниматься спортом на улице.

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Закроются все магазины, кроме продуктовых, аптек, ветеринарных аптек и АЗС, а также развлекательные мероприятия.

Кроме того, вдвое сократится работа общественного транспорта и компаний, которые не взаимодействуют с клиентами напрямую.

Средние классы школ переводятся на дистанционное обучение, а ученики с 1 по 4, а также 11-12 классов будут учиться часть дня. Спецшколы при этом затронуты не будут.

В то же время разрешены праздничные богослужения 24-25 декабря и 6-7 января.

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Напомним, что в Израиле уже началась вакцинация от коронавируса – страна использует препарат компаний Pfizer и BioNTech. Первым, кому его ввели, был Нетаньяху.