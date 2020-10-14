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Израиль продлил карантин из-за COVID-19

14 октября, 01:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В то же время разрешили тренироваться профессиональным спортсменам

В Израиле из-за пандемии коронавируса продлили карантин до 18 октября.

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Об этом сообщает newsru.co.il.

Для обсуждения возможности поэтапного смягчения условий карантина Израильский кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса соберется 15 октября.

В Израиле по-прежнему действуют ограничения, которые касаются работы предприятий, кафе и ресторанов, учебных заведений. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации жителям не разрешается без уважительной причины покидать свои дома более чем на километр.

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В силе остается и запрет на проведение праздников с большим количеством гостей. В то же время власти разрешили проводить тренировки профессиональным спортсменам.

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Ограничения на вылеты за границу продлены до четверга, 15 октября.

В то же время в Украине усилили противоэпидемические меры, обновили критерии для карантинных зон, в частности и показатель для перехода в "красную".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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