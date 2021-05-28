Українська
$ 27,53
33,57
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Израиль продлил запрет на поездки в Украину – посчитали опасной

28 мая, 15:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти страны уже почти месяц запрещают израильтянам летать в Украину и еще шесть стран, а вернувшихся ждет карантин

Израиль понемногу начинает принимать туристов, но при этом Министерство здравоохранения страны продлило запрет на поездки в Украину и ряд других стран, посчитав их небезопасными с эпидемиологической точки зрения.

Реклама

Об этом Jerusalem Post.

В список стран с высоким уровнем распространения COVID-19, кроме Украины, также попали Россия, Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия. Запрет не распространяется на пассажиров стыковочных рейсов.

Кроме того, по возвращению из этих стран жителям Израиля придется отбыть 14 дней карантина даже в том случае, если они прошли вакцинацию от COVID-19 или успешно перенесли коронавирусом.

Данная мера действует с 3 мая.

В тренде
150 учреждений в 24 странах. Россия совершила новую массированную кибератаку
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Реклама

Стоит отметить, что с 23 мая Израиль открыл границы для иностранных туристов. Накануне в Израиль прибыла первая группа туристов, а до 15 июня власти ожидают принять еще 20 таких групп, в частности, из США, Великобритании и Германии.

Среди требований к приезжающим: пройти вакцинацию, сдать отрицательный тест на коронавирус до поездки и по прилету в тель-авивский аэропорт "Бен-Гурион". Также в одной группе могут приезжать не более 30 человек.

Напомним, что благодаря активным темпам вакцинации населения Израиль уже практически победил коронавирусную эпидемию. Благодаря этому в стране отменили требование носить маску на открытом воздухе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Его просто убьют там". Мы узнали у матери Протасевича, что ждет ее сынаДругие страны
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходит
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходитДругие страны
Новое
Новое "золотое дно" Лукашенко: что происходит с Беларусью после задержания Протасевича (обновляется)Другие страны
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"Другие страны
В Британии умер Уильям Шекспир – он был первым мужчиной, получившим вакцину от COVID-19
В Британии умер Уильям Шекспир – он был первым мужчиной, получившим вакцину от COVID-19Другие страны
Лукашенко впервые отреагировал на
Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета и приплел УкраинуДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять