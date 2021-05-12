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Израиль разрушил дома трех лидеров ХАМАС и уничтожил руководителей военной разведки (видео)

12 мая, 07:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

ВВС Израиля уничтожили в Газе руководителей военной разведки ХАМАС – что происходило ночью на Ближнем Востоке

Конфликт Израиля и Палестины не утихает всю ночь. Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла авиаудары по домам трех высокопоставленных лидеров ХАМАС в Секторе Газа.

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Как сообщает Times of Israel, речь идет о лидерах ХАМАС – Бассем Исса (глава района Газа), Рафаа Саламех (глава района Хан-Юнис) и Мохаммад Язури (глава военной разведки ХАМАС).

В ЦАХАЛе заявляют, что их дома были частью террористической инфраструктуры.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля уже сообщала, что в Секторе Газа было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.

В Секторе Газа пожаловались на атаку и заявили, что в здании были размещены квартиры, предприятия и стоматологическая клиника.

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Также армия обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары были нанесены в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля.

Согласно данным ЦАХАЛ, убиты глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасан Кауги и его заместитель Уаиль Иса (родной брат главы контрразведки ХАМАС Маруана Исы).

Армия утверждает, что в офисах находились разведывательный центр ХАМАС, командование на Западном берегу и отдел пропаганды.

Напомним, ракетная атака прервала матч чемпионата Израиля.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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