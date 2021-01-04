Израиль стал мировым лидером по вакцинации от COVID-19: кто еще вошел в ТОП-10

9-миллионный Израиль является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на 3 января из каждых 100 человек вакцину получили 14.
Об этом сообщает портал Our World in Data, который отслеживает ход вакцинации от коронавируса в мире.
Заметим, что учитывается не количество привитых граждан, а число введенных доз вакцин, ведь некоторые препараты требуют повторного введения.
По данным портала, в Израиле укол вакцины получили 14,14 человек из 100.
На втором месте Бахрейн – 3,57.
Великобритания – 1,39.
США – 1,28.
Дания – 0,88.
Россия – 0,55.
Германия – 0,32.
Канада, Китай и Португалия – 0,31 из 100.
Не попала в ТОП-10 Италия – 0,21.
Эстония и Хорватия – 0,19.
Испания – 0,18.
Аргентина – 0,07.
Мексика – 0,02.
Необъяснимым образом в рейтинг попала Франция с нулем граждан, получивших вакцину.
Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 в Израиле стартовала еще 20 декабря.
Также напомним, что первым дозу препарата компаний Pfizer и BioNTech ввели 71-летнему премьеру Биньямину Нетаньяху.
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