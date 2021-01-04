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Израиль стал мировым лидером по вакцинации от COVID-19: кто еще вошел в ТОП-10

4 января, 22:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Каждые 14 граждан из 100 получили вакцину от смертельно опасной болезни

Вакцинация Беньямина Нетаньяху

Вакцинация Беньямина Нетаньяху / Фото: Reuters

9-миллионный Израиль является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на 3 января из каждых 100 человек вакцину получили 14.

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Об этом сообщает портал Our World in Data, который отслеживает ход вакцинации от коронавируса в мире.

Заметим, что учитывается не количество привитых граждан, а число введенных доз вакцин, ведь некоторые препараты требуют повторного введения.

По данным портала, в Израиле укол вакцины получили 14,14 человек из 100.

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На втором месте Бахрейн – 3,57.

Великобритания – 1,39.

США – 1,28.

Дания – 0,88.

Россия – 0,55.

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Германия – 0,32.

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Канада, Китай и Португалия – 0,31 из 100.

Не попала в ТОП-10 Италия – 0,21.

Эстония и Хорватия – 0,19.

Испания – 0,18.

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Аргентина – 0,07.

Мексика – 0,02.

Необъяснимым образом в рейтинг попала Франция с нулем граждан, получивших вакцину.

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 в Израиле стартовала еще 20 декабря.

Также напомним, что первым дозу препарата компаний Pfizer и BioNTech ввели 71-летнему премьеру Биньямину Нетаньяху.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Израиль вакцинация коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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