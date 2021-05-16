Израиль уничтожил очередной штаб боевиков ХАМАС в секторе Газа (видео)

Израильские истребители атаковали офис внутренней безопасности одного из министерств палестинских боевиков

/ Фото: REUTERS

В воскресенье, 16 мая, Вооруженные силы Израиля уничтожили еще один штаб внутренней безопасности боевиков палестинской организации ХАМАС

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Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Истребители атаковали офис внутренней безопасности министерства террористов ХАМАС, который служит военной инфраструктурой на севере сектора Газа", – говорится в сообщении.

Видео: Twitter

Кроме того, армия Израиля атаковала склад оружия боевиков ХАМАС в центральной части сектора Газа. Это сделали в рамках спецоперации – чтобы помешать палестинским атакам.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли ракетный удар по дому заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.

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Напомним, что в многоэтажном здании "Аль-Джала" в секторе Газа, по которому вчера Израиль нанес удар, находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС. В этой башне также находились офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.