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Израиль уничтожил подводный дрон ХАМАС (видео)

17 мая, 16:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Подводный дрон был доставлен на побережье северной части сектора Газы , по нему нанесли удар

Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по автономному подводному аппарату в северной части Газы. Согласно заявлению, это предотвратило очевидную попытку теракта с моря.

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Об этом пишет The Times of Israel.

Подводный дрон был доставлен на побережье северной части сектора Газы и, по всей видимости, должен был использоваться для нападения на ВМС Израиля. В результате удара с воздуха и моря уничтожен сам аппарат и автомобиль, который доставил его на берег.

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Израиль нанес удар по Палестине. Источник: youtube.com/channel/UCBD

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Ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал одного из командиров Палестина выпустила по Израилю с территории сектора Газа около 3100 ракет за последнюю неделю. При этом 439 из них якобы дали осечку и упали на палестинской территории, убив 20 палестинцев.

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Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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