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Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19

6 января, 02:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пока положительной динамики заболеваемости после вакцинации нет

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточает карантинные ограничения.

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Об этом пишет Reuters.

Новые карантинные ограничения вступят в силу в ночь с 7 на 8 января и будут действовать 14 дней.

Сейчас Израиль лидирует в мире по вакцинации от COVID-19, привив почти 15% своего 9,3 миллионного населения. Однако с момента начала вакцинации 19 декабря число новых случаев резко возросло.

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"Я призываю всех граждан Израиля: давайте сделаем последнее усилие – вместе. Так мы первыми в мире избавимся от коронавируса, так мы откроем нашу экономику", – говорится в заявлении офиса премьер-министра страны.

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Согласно последним данным, в Израиле коронавирусом заразились более 448 тысяч человек. Побороть болезнь смогли 391 тысяча человек, однако, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 3,4 тысячи человек.

Напомним, что в Израиле уже началась вакцинация от коронавируса – страна использует препарат компаний Pfizer и BioNTech. Первым, кому его ввели, был Нетаньяху.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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